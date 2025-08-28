Популярни
  • 28 авг 2025 | 20:03
Славни испанци посетиха музея на Стоичков

Най-големият български футболист Христо Стоичков имаше специални гости в днешния ден. Камата посрещна в своя музей в София легендарните тенори Хосе Карерас и Пласидо Доминго. Носителят на "Златната топка" публикува снимки със славните испанци, на които подари копие на наградата на "Франс Футбол" със своя автограф.

"Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това! Добре дошли в моята Зала на славата "Христо Стоичков", Хосе Кaрерас и Пласидо Доминго! Много от тези трoфеи сте виждали на живо как ги печеля! Цяла България ще ви аплодира на вашата звездна гала в София 2025", написа легендарният голмайстор на Барселона във "Фейсбук".

