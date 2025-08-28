Официално откриха Световното по джудо

За първи път в историята България е домакин на Световно първенство по джудо и това е огромно признание както за Българската федерация по джудо, така и за страната ни, заяви заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов по време на откриването на световното първенство по джудо за кадети, което се провежда в "Асикс Арена".

Преслав Николов завърши седми на Световното по джудо в София

В шампионата ще се включат над 500 джудисти от близо 70 държави, които ще се борят за отличията в индивидуалните надпревари от 27 до 30 август, а на 31 август ще се проведе и отборната надпревара. България ще бъде представена от 26 състезатели - 13 момчета и 13 момичета.

"От името на Министерството на младежта и спорта искам да благодаря на Българската федерация по джудо за усилията и отдадеността, както и на Международната и Европейската федерации за доверието, което показаха към България. Благодарение на това нашата страна се превръща в сцена на едно от най-престижните събития в световния спортен календар", каза още заместник-министъра на младежта и спорта.

В рамките на шампионата зам.-министър Андонов връчи медалите на призьорите в категория до 60 кг при кадетите. Златното отличие спечели Йернур Баръргали (Казахстан), със сребро се окичи Лоик Кудбудинов (Таджикистан), а бронзовите медали заслужиха Зейд Аласгаров (Азербайджан) и Дилшод Каримов (Узбекистан).