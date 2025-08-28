Преслав Николов завърши седми на Световното по джудо в София

Преслав Николов завърши на седмо място в категория до 66 килограма във втория ден на Световното първенство по джудо до 18 години в София.

Николов спечели откриващата си среща с "ипон" срещу канадеца Конър Галант, а след това отново постигна чиста победа след 2:44 минути на татамито срещу Дан Риос (Венецуела). На четвъртфиналите, обаче, той падна с "юко" в оспорван мач срещу Ролан Каиргали (Казахстан).

Така в първия кръг на репешажите Николов се изправи срещу Зигмантас Каралевичус (Литва), но претърпя поражение с "ипон" в 2:08 минута на срещата и не успя да се класира за мача за бронза.

Другият българин в категорията Иван Николчев загуби в третия кръг от Мухамедали Жилкайдар (Казастан) с "ипон" след 80 секунди. Преди това той записа победи с "юко" над Мешари Марзук (Кувейт) и с "ипон" над Юсеф Елсайед (Египет).

В категория до 60 килограма Владимир Тодоров беше елиминиран в третия кръг от Ернур Батиргали (Казахстан)с "ипон", след като преди това се справи последователно с литовеца Рокас Макулавичус с "вадзари" след продължение и с Умар Таштанбеков (Киргизстан) със служебен "ипон" след три предупреждения за съперника.

В същата категория Самуил Димитров отпадна на старта след поражение с "вадзари" от узбека Мухамадкарим Носиров.

В надпреварата при 48-килограмовите кадетки Преслава Ковачева започна с успех с "юко" срещу Карла Толентино (Доминиканска република), но във втория кръг загуби с късен "ипон" от испанката Айора Каричес. Калина Григорова пък беше елиминирана още след първата си среща след поражение с "юко" от Асел Русланова (Казахстан).

В категория до 52 килограма при девойките Мария Маркова отпадна на старта, след като допусна "ипон" в 15-ата секунда на продължението от Елизавета Павленко (Молдова).

Финалите в днешните четири категории са следобед, а състезанията в "Асикс Арена" продължават утре с категории до 73 и до 81 килограма при кадетите и с 57 и 63 килограма при кадетките.