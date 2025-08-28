Златан Ибрахимович получи наградата на президента на УЕФА

Отказалият се от футбола преди две години Златан Ибрахимович беше отличен със специален приз от УЕФА. Шведът получи наградата на президента на централата Александър Чеферин, която се дава за цялостен принос.

“Благодаря, тази награда означава, че съм постигнал нещо във футбола”, заяви той.

В същото време самият Ибра участва и в реклама на новото издание на турнира. В нея той шеговито казва: “Отне ви шест години, за да измислите новия формат на ШЛ? Поздравления, аз щях да го измисля за шест минути”.

В момента Ибра е съветник на собствениците на Милан.