Книга за кикбокс представиха в Ахелой

  • 28 авг 2025 | 19:22
  • 324
  • 0
Книгата "Кикбокс за начинаещи" беше представена на 27 август 2025 г. в Ахелой от нейния автор Красимир Гергинов, в присъствието на екипа, участвал в създаването й. В препълнената библиотека на Народно читалище "Светлина 1937 г." присъстваха представители от различни поколения на някои от най-популярните бойни спортове и нас - бокс, кикбокс, таекуон-до и др., треньори, медалисти и шампиони от национални и международни турнири.

"Книгата е предназначена за всички любители на бойните изкуства и бойните спортове. Основнито в нея е чисто практическата насоченост - да бъде своеобразен "учебник" по кикбокс за начинаещи в спорта. В световен мащаб кикбоксът е все по-попълярен в последните години заради ползата, която хората виждат от този вид тренировка - във физически аспект, в защитен аспект, както и чисто психологически ползи", каза пред присъстващите авторът й Красимир Гергинов.

"Книгата "Кикбокс за начинаещи" е принос в развитието на теорията и методологията на спорта кикбокс и нас", каза на представянето Георги Георгиев, треньор по бокс и кикбокс и международен съдия по кикбокс.

В своеобразна дискусия се включиха представители на различни бойни спортове - бокс, кикбокс, таекуон-до.

Екземпляр от книгата обогати фонда на читалището в Ахелой, чийто секретар Мария Стоянова бяха любезни домакини на събитието.

