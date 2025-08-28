Нидерландци искат Фуфу

Българският футболист Филип Кръстев може да продължи кариерара си в Ередивизи и по-точно в НАК, съобщава журналистът Йоост Блаухоф от "VI". Според неговата информация от НАК проучват опцията да привлекат Кръстев. "Сити Футбол Груп" скоро се очаква да вземе решение относно бъдещето на бившия футболист на Левски. През миналия сезон 23-годишният футболист игра в Цволе и остави добри впечатления. Именно заради това от НАК се опитват да привлекат Кръстев.

Българският национал поддържа форма в Англия преди да стане ясно къде ще продължи кариерата си през новия сезон. През последните седмици Кръстев беше спряган за трансфер в Елче и Жирона. През своята кариера Фуфу игра за Славия, Левски, Троа, Камбуур и ФК Лос Анджелис. Кръстев се води собственост на белгийския Ломел и "Сити Футбол Груп".