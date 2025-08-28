Интер предлага на Тареми трансфер в клуб от Шампионската лига

Популярни
  28 авг 2025
Иранският нападател на Интер Мехди Тареми, който не попада в сметките на треньорския щаб, е пред трансфер в гръцкия шампион Олимпиакос. “Скай Спорт” съобщава, че през последните часове двата клуба са постигнали пълна договорка сделката, но се чака решението на самия играч.

В момента Тареми е в Таджикистан за мача на националния си тим срещу Афганистан. Той е поискал 24 часа, за да направи своя избор, като е възможно да изчаква и други оферти. Олимпиакос ще играе в основната фаза на Шампионската лига.

Реално Тареми приключи с Интер още след края на сезона. После той не игра на Световното клубно първенство, защото не успя навреме да напусне Иран заради започналия военен конфликт с Израел.

Не е изключено от Интер да се съгласят да се разделят с 33-годишния играч без трансферна сума, като ще бъдат доволни просто да се освободят от заплатата му, която възлиза на около три милиона евро нето на година.

Макар пазарът за италианските клубове да затваря на 1 септември (понеделник), този за входящи сделки в Гърция е отворен до 12 септември.

