Белград ще бъде домакин на Европейското по крос кънтри през 2026 г.

  • 28 авг 2025 | 17:58
Белград получи домакинството на Европейското първенство по крос кънтри през 2026 г. Сръбската столица ще бъде домакин на събитието за втори път – първият беше през 2013 г. – след решение на Съвета на Европейската атлетика, взето на среща в Лозана днес.

Шампионатът отново ще се проведе в Парка на приятелството в Белград, който беше домакин и на Световното първенство по крос кънтри миналата година, след като то беше преместено от Медулин и Пула, Хърватия.

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов заяви: "Много сме щастливи да възложим домакинството на Европейското първенство по крос кънтри SPAR 2026 на Белград. Все още пазим топли спомени от Европейското първенство по крос кънтри SPAR през 2013 г., а оттогава опитът на федерацията и града нарасна значително чрез домакинството на Европейското първенство по лека атлетика в зала през 2017 г., Световното първенство по лека атлетика в зала през 2022 г. и съвсем наскоро Световното първенство по крос кънтри през 2024 г. Всяко от тези събития беше организирано на изключително високо ниво.“

Слободан Бранкович, директор на Сръбската атлетическа федерация и член на Съвета на Европейската атлетика, каза: "Голяма чест е, че Европейската атлетика призна нашата отдаденост и качеството на организация на предишни големи състезания. Това е още едно потвърждение, че Сърбия и Белград са способни да бъдат домакини на най-важните лекоатлетически събития.

Уверен съм, че ще организираме Европейското първенство по крос кънтри SPAR 2026 на най-високо ниво, за гордост на всички граждани на Сърбия и в полза на развитието на нашия спорт.“

На Европейското първенство по крос кънтри миналия сезон в Анталия индивидуалните титли при мъжете и жените бяха спечели от Якоб Ингебригтсен и Надя Батоклети.

