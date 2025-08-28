Уесли Со спечели престижен турнир

Гросмайстор Уесли Со спечели купата „Синкуифийлд“ 2025, като това е втората му титла от престижното състезание след успеха му през 2016 г. Докато всички останали партии в класическия шах завършиха реми в последния кръг, Со успя да постигне задължителна победа над ГМ Нодирбек Абдусаторов, с което си осигури участие в блиц-тайбрек с още двама гросмайстори – Фабиано Каруана и Прагнананда Рамешбабу.

Той надви Прагнананда и завърши реми срещу Каруана, въпреки че беше с две пешки по-малко, за да спечели престижната титла и награда от 77 667 долара.

Въпреки турнирната победа, Со пропусна да се класира за финалите на Grand Chess Tour само с половин точка от тура.

Четиримата квалифицирани са ГМ Максим Вашие-Лаграв, Фабиано Каруана, Левон Аронян и Прагнананда. Финалите на Grand Chess Tour ще се проведат от 28 септември до 3 октомври в Сао Пауло, Бразилия.