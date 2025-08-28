Популярни
  3. От Нюкасъл проявиха интерес към Лаутаро, агентът му веднага ги отряза

От Нюкасъл проявиха интерес към Лаутаро, агентът му веднага ги отряза

  • 28 авг 2025 | 17:20
  • 556
  • 0

От Нюкасъл са проявили интерес към нападателя на Интер Лаутаро Мартинес, но такъв трансфер не стои на дневен ред, обясни мениджърът на футболиста Алехандро Каманьо.

Според аржентинската секция на “Фокс Спортс” представители на клуба от Премиър лийг са звъняли на агента, но той дори не си в вдигнал телефона.

“Обаждане от Нюкасъл? Лаутаро играе в Интер, който е европейският вицешампион. Той е капитан на отбора и е щастлив в клуба. Някои въпроси не се нуждаят от отговори”, заяви Каманьо.

“Свраките” търсят нападател, който да замести Александър Исак, който е твърд в решението си да премине в Ливърпул.

