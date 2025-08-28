Популярни
Интер може да даде още 20 милиона за трансфери

  • 28 авг 2025 | 16:48
  • 704
  • 0
Интер може да даде още 20 милиона за трансфери

Интер има на разположение 20 милиона евро за нови попълнения до затварянето на транферния процорец, твърди "Кориере дело Спорт".

Според някои публикации "нерадзурите" имаха 100 милиона за лятна селекция преди да продадат някои играчи. Според "Кориере" обаче реалната сума е била 60 милиона, а евентуални продажби биха помогнали за други трансфери.

Интер привлече четирима футболисти - Петър Сучич, Луис Енрике, Анже-Йоан Бони и Анди Диуф, за обща сума от 85 милиона. Клубът продаде Кристиян Аслани, Себастиано Еспозито и Филип Станкович.

