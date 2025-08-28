Президентът на БФ Модерен петобой Андрей Кузманов на среща с принц Албер II

Президентът на Българската федерация по модерен петбой (БФМП) Андрей Кузманов ще се срещне с принца на Монако Алберт II на 29 август в град Каунас, Литва, където се провежда световното първенство по петобой.

Кузманов, бивш министър на спорта и бивш президент на Европейската конфедереция по модерен петобой (ECMP), е получил покана да присъства на специална вечеря с Алберт II, почетен председател на световната централа по модерен петобой (UIPM). В българската федерация е получена специална покана за присъствието на Андрей Кузманов. Днес той лети от София за

Литва.

"Имаме удоволствието да Ви поканим на приемна вечеря в присъствието на Негово Пр. принц Алберт II на Монако, която ще се проведе на 29 август 2025 г., 20:30 ч.", пише в поканата до БФМП.

Това не е първата среща на Андрей Кузманов с принц Алберт II. Принц Алберт II от Монако е пълноправен член на Международния олимпийски комитет (МОК) от 1985 г., избран когато е на 27 години. Той участва активно в олимпийското движение и подкрепя развитието на зимните спортове и устойчивите практики в спорта. Принцът на Монако е известен и с личното си участие в олимпийски игри, представял е онако като състезател в бобслей на пет зимни олимпиади (Калгари 1988, Албервил 1992, Лилехамер 1994, Нагано 1998 и Солт Лейк.