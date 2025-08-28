Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Президентът на БФ Модерен петобой Андрей Кузманов на среща с принц Албер II

Президентът на БФ Модерен петобой Андрей Кузманов на среща с принц Албер II

  • 28 авг 2025 | 16:36
  • 231
  • 0
Президентът на БФ Модерен петобой Андрей Кузманов на среща с принц Албер II

Президентът на Българската федерация по модерен петбой (БФМП) Андрей Кузманов ще се срещне с принца на Монако Алберт II на 29 август в град Каунас, Литва, където се провежда световното първенство по петобой.

Кузманов, бивш министър на спорта и бивш президент на Европейската конфедереция по модерен петобой (ECMP), е получил покана да присъства на специална вечеря с Алберт II, почетен председател на световната централа по модерен петобой (UIPM). В българската федерация е получена специална покана за присъствието на Андрей Кузманов. Днес той лети от София за

Литва.

"Имаме удоволствието да Ви поканим на приемна вечеря в присъствието на Негово Пр. принц Алберт II на Монако, която ще се проведе на 29 август 2025 г., 20:30 ч.", пише в поканата до БФМП.

Това не е първата среща на Андрей Кузманов с принц Алберт II. Принц Алберт II от Монако е пълноправен член на Международния олимпийски комитет (МОК) от 1985 г., избран когато е на 27 години. Той участва активно в олимпийското движение и подкрепя развитието на зимните спортове и устойчивите практики в спорта. Принцът на Монако е известен и с личното си участие в олимпийски игри, представял е онако като състезател в бобслей на пет зимни олимпиади (Калгари 1988, Албервил 1992, Лилехамер 1994, Нагано 1998 и Солт Лейк.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Състезателят по стрелба с лък Ангел Николов с парична награда

Състезателят по стрелба с лък Ангел Николов с парична награда

  • 28 авг 2025 | 15:44
  • 243
  • 1
Пампорово приема ендуро предизвикателството Elevation 999 през уикенда

Пампорово приема ендуро предизвикателството Elevation 999 през уикенда

  • 28 авг 2025 | 13:09
  • 680
  • 0
Парижани са луди по братя Попови, изкупиха всички билети за Световното по бадминтон

Парижани са луди по братя Попови, изкупиха всички билети за Световното по бадминтон

  • 28 авг 2025 | 11:33
  • 914
  • 0
Димитър Янакиев загуби в първия кръг на турнир по бадминтон в Нигерия

Димитър Янакиев загуби в първия кръг на турнир по бадминтон в Нигерия

  • 28 авг 2025 | 10:45
  • 488
  • 0
Enhanced Games завеждат иск за $800 милиона срещу спортни организации

Enhanced Games завеждат иск за $800 милиона срещу спортни организации

  • 27 авг 2025 | 20:43
  • 2179
  • 0
Габи и Стефи след втората победа в Париж: Играхме като една и показахме много високо ниво

Габи и Стефи след втората победа в Париж: Играхме като една и показахме много високо ниво

  • 27 авг 2025 | 16:35
  • 993
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 46854
  • 156
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 27474
  • 50
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 22066
  • 144
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 9055
  • 5
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 11226
  • 29
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 17037
  • 12