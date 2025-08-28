Анкалаев се закани да победи още по-убедително Перейра

Популярни
  • 28 авг 2025 | 16:17
  • 465
  • 0

Шампионът на UFC в полутежка категория Магомед Анкалаев планира да направи още по-категорично изявление срещу Алекс Перейра в реванша им. Анкалаев (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC) свали от трона Перейра (12-3 MMA, 9-2 UFC) с единодушно решение и завоюва титлата в категория до 93 кг на UFC 313 през март. Двамата ще се изправят отново един срещу друг на UFC 320 на 4 октомври в T-Mobile Arena в Лас Вегас.

Анкалаев вече има два реванша в UFC – срещу Джони Уокър и Йон Кутелаба – и твърди, че историята e на негова страна. Когато се бие за втори път с някого, изходът е още по-добър за него.

„Смятам, че реваншът ще е много по-лесен от първия двубой, защото статистиката винаги показва, че да се биеш с мен в реванш е много опасно,“ каза Анкалаев в интервю за Ushatayka (цитирано от Championship Rounds). „Ще докажем отново, че не е добра идея да се изправяш срещу мен в повторен мач. Ще направя всичко необходимо, за да доминирам. Ако трябва да боря, ще боря. Ако трябва да обменям удари, ще го правя. Не мисля, че ще имаме проблеми никъде.

Ако е възможно, няма да се опитам да го събарям, защото той го очаква. Но нека се подготви – няма проблем. Всъщност искам да влезе в този мач на 100 процента, за да няма въпроси относно изхода. Не искам след това да слушам приказки като миналия път, че не е бил готов или че нещо не е било наред. Искам да бъде в перфектна форма, за да няма извинения след боя.“

