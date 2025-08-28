Хасан и Кипчоге оглавяват звездния списък на маратона в Сидни

Многократните олимпийски златни медалисти Сифан Хасан и Елиуд Кипчоге ще дебютират на маратона в Сидни, когато в неделя се включат в състезанието от платинения етикет на Световната атлетика.

Те са част от най-силния състав, събиран някога за това събитие, което прави своя дебют в календара на Abbott World Marathon Majors. Списъкът при жените включва шест атлетки с лични рекорди под 2:19, докато при мъжете има деветима бегачи с времена под 2:05.

Хасан ще се изправи срещу бившата световна рекордьорка Бригид Косгей и защитаващата титлата си Воркенеш Едеса. Кипчоге пък ще се състезава с Винсент Нгетич, който има три подиума в платинени състезания през последните няколко години, както и със своите колеги с времена под 2:04 – Бирхану Легесе и Давит Волде.

Нидерландската звезда Хасан е спечелила три от петте маратона, в които е участвала досега: в Лондон през 2023 г., когато триумфира при дебюта си на дистанцията; в Чикаго по-късно същата година, където постигна третото най-бързо време в историята – 2:13:44; и на Олимпийските игри в Париж 2024, където спечели злато с олимпийски рекорд от 2:22:55, след като преди това взе бронз на 5000 и 10 000 метра.

Тя също така се класира трета на маратона в Лондон по-рано тази година и четвърта на маратона в Токио през 2024 г.

"Наистина очаквам с нетърпение да се състезавам в още един „мейджър“ и да изпитам енергията на публиката в Сидни. Австралия е толкова силна атлетическа нация, а един голям маратон се нуждае от страстни и шумни фенове, така че съм развълнувана.“

Кенийката Косгей също дебютира на маратона в Сидни с впечатляваща визитка, която включва пет победи от World Marathon Majors: Лондон през 2019 и 2020 г., Чикаго през 2018 и 2019 г. и Токио през 2022 г. Тя постигна личния си рекорд от 2:14:04 през 2019 г., а наскоро завърши втора в Хамбург през април с време 2:18:26.

Етиопката Едеса се завръща, за да защити титлата си, след като миналата година постави рекорд на трасето от 2:21:41. Оттогава тя се е състезавала два пъти, като е спечелила и двете надпревари – женския маратон в Осака през януари и маратона в Хамбург пред Косгей през април, поставяйки личен рекорд от 2:17:55.

Сред австралийските атлетки в надпреварата са шампионката от Игрите на Британската общност Джесика Стенсън и четирикратната олимпийка Лиса Уейтман.

Бившият световен рекордьор Елиуд Кипчоге има впечатляваща статистика от 16 победи в 22 официални маратонски състезания. Този брой включва 11 победи в World Marathon Majors и серия от 10 поредни спечелени маратона между 2014 и 2019 г.

Той спечели двете си олимпийски титли в маратона през 2016 и 2021 г. и все още държи второто най-бързо време в историята – 2:01:09. Последното му участие беше на маратона в Лондон през април, където завърши шести с време 2:05:25.

"Това е не само първото ми състезание на маратона в Сидни, но и първото ми бягане в Океания. Да се състезавам в Австралия е огромна възможност за мен. Сидни изглежда като зашеметяващ град с толкова много емблематични забележителности. Ще бъде ново и специално преживяване за мен.“

В състезанието той ще поднови съперничеството си със своя кенийски сънародник Нгетич, който постигна време 2:03:13, когато завърши втори след Кипчоге на маратона в Берлин през 2023 г. Нгетич също така има поредни подиуми в Токио, класирайки се трети в изданията на състезанието през 2024 и 2025 г.