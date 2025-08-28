Betano и Фламенго сключват историческо партньорство

29.08.2025г. – Betano, една от най-големите световни марки за онлайн спортни залагания и игри, стана основен партньор и партньор за лицевата страна на фланелките на Фламенго. Споразумението, което е в сила до края на 2028 г., обхваща професионалните мъжки и женски футболни отбори, олимпийските спортове и Фламенго ТВ.

С това партньорство Фламенго се присъединява към селекция от големи международни клубове, които си сътрудничат с Betano, включително Байерн (Мюнхен), Ривър Плейт, Астън Вила, Порто, Спортинг (Лисабон) и други.

Фламенго, който има една от най-големите фен бази в света с привърженици из цяла Бразилия и извън нея, бе естествен избор за Betano. Националният обхват на клуба и страстната му публика бяха сред ключовите фактори за новото партньорство. За Фламенго, Betano е идеалният партньор, който ще подпомогне международната експанзия на клуба, а като част от споразумението са планирани съвместни инициативи както в Европа, така и в Латинска Америка. Също толкова важно е, че Betano е водеща марка в насърчаването на отговорната игра – както в Бразилия, така и на международните пазари, на които присъства.

„Спонсорството на Фламенго е стратегическо решение, което ни свързва с най-голямата и най-страстна фен база в Бразилия, засилва присъствието ни в страната и разширява нашата марка в глобален мащаб. Ние осъзнаваме отговорността, която това партньорство носи, и сме ангажирани да изградим успешно сътрудничество заедно с клуба“, каза Джордж Даскалакис, съосновател и главен изпълнителен директорна Kaizen Gaming, която притежава марката Betano.

Освен присъствие на марката чрез отборите и атлетите, партньорството включва и инвестиции в социални и спортни инициативи, като по този начин се подчертава ангажираността на Betano и Фламенго към създаването на положително въздействие както на терена, така и извън него.

„Това партньорство с Betano е историческо за Фламенго. Освен че е най-голямото спонсорство в бразилския футбол, то засилва нашите проекти в областта на футбола и олимпийските спортове, подкрепя глобалната ни експанзия и затвърждава нашата отдаденост към феновете ни“, коментира Луис Едуардо Баптиста, президент на Фламенго.

За Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, компанията има за цел непрекъснато да развива изживяването от игрите, които предлага на милиони потребители по целия свят, и да забавлява спортните фенове по иновативен и отговорен начин.

Kaizen Gaming е легализиран в България и международен оганизатор на игри с установено присъствие на множество пазари в Европа, Америка и Африка чрез водещата си марка Betano. Компанията има повече от 2700 служители по целия свят.

Kaizen Gaming е призната като водещ играч в глобалния пазар за спортни залагания и игри и е носител на редица награди в индустрията, включително безпрецедентните седем отличия в рамките на една година от наградите EGR Operator Awards 2024.

