Луис де ла Фуенте и Алваро Мората застават пред българските медии преди България - Испания
  • 3 сеп 2025 | 17:28
  • 452
  • 0
Интеркапитал Груп АД стартира новия дигитален продукт Cashterminal Wallet

София, 3 септември 2025 г. – Интеркапитал Груп АД обяви официалния старт на своя най-нов иновативен продукт – Cashterminal Wallet. Решението е разработено в партньорство с iCard и цели да предостави на потребителите бърз, лесен и сигурен достъп до финансови услуги на едно място.

„С Cashterminal Wallet нашата цел е да предложим удобство и реални предимства на крайния потребител, като обединим най-често използваните финансови операции в една модерна и достъпна платформа,“ коментираха от Интеркапитал Груп.

Основни функционалности на Cashterminal Wallet:

- Без такси за преводи между верифицирани потребители.
- Заплащане на битови и комунални сметки директно през приложението.
- Кешбек програми, бонуси и награди, стимулиращи активните потребители.
- Възможност за захранване чрез всички популярни методи, включително безплатно през мрежата от Кештерминали.
- Достъпност в цяла Европа, което позволява на потребителите да използват портфейла без ограничения, независимо къде се намират.

Cashterminal Wallet премахва необходимостта потребителите да използват различни сайтове и услуги, като събира всичко необходимо в една интегрирана система. Това спестява време и разходи и създава нов стандарт в управлението на личните финанси.

(В материала има продуктово позициониране)

