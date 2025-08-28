Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Селекционерът на Турция: Европейското първенство е по-оспорвано от Световното

Селекционерът на Турция: Европейското първенство е по-оспорвано от Световното

  28 авг 2025
Селекционерът на националния отбор на Турция по баскетбол за мъже Ергин Атаман смята, че Европейското първество е по-оспорвано от Световното.

Турция стартира с успех с 93:73 над Латвия на Евробаскет 2025. Тимът играе мачовете си от груповата фаза на шампионата в латвийската столица Рига.

"Вярвам, че Еврошампионатът е по-интензивен и по-оспорван от Световното първенство, защото има минимум седем до осем отбора, които са кандидати за златния медал. Има много играчи от Евролигата, звезди от Евролигата, а също така и много звезди от НБА", каза Атаман, цитиран от специализираното издание Eurohoops.net.

"Нивото е много високо. На Европейското имаме интензивността на Евролигата съчетата със звездите от НБА", добави Ергин Атаман.

