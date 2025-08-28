Популярни
  • 28 авг 2025 | 15:54
Джанмарко Поцеко има план как да спре Адетокунбо

Въпросът за спирането на гръцкия национал Янис Адетокунбо на терена е сред горещите теми на Евробаскет 2025, а старши треньорът на държавния тим на Италия Джанмарко Поцеко изглежда има много практично решение.

"Вероятно ще направим това през първата четвърт, така че той да не играе през втората, третата и четвъртата част", каза Поцеко със сериозно изражение, цитиран от Eurohoops.net, преди да произнесе иронично репликата:

"Един мой приятел е наистина добър снайперист. Това е единствената опция, която имаме. Вече говорих за това с моя екип. Няма друг вариант. Не е възможно да го спрем."

"Трябва да променим този манталитет и да разберем, че мачът ще бъде Италия срещу Гърция. Янис е неудържим в НБА и можете ли да си представите, че можем да го спрем тук? Не", каза Джанмарко Поцеко в по-сериозен тон преди днешния двубой между националните отбори по баскетбол за мъже на Гърция и Италия в кипърския град Лимасол.

На въпрос дали би предпочел да се изправи срещу състава на Гърция без Янис Адетокунбол или без старши треньора Василис Спанулис, Поцеко похвали колегата си: "Той е страхотен треньор. Вече един от най-добрите в Европа. Още от първия път, когато се изправих срещу него като играч, той имаше нещо огромно в себе си и можеше да се види неговият победен манталитет. А този манталитет треньорите предават на своите отбори."

Евробаскет 2025 се провежда в четири държави - Финландия, Полша, Латвия и Кипър. Първенството на Стария континент започна вчера и ще продължи до 14 септември.

