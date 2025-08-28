Популярни
Състезателят по стрелба с лък Ангел Николов с парична награда

  • 28 авг 2025 | 15:44
Състезателят по стрелба с лък Ангел Николов с парична награда

Състезателят по стрелба с лък Ангел Николов получи парична награда от Община Разград за постигнати високи спортни резултати през тази година. В изпълнение на решение на Постоянната комисия по младежта, спорта и туризма към Общински съвет-Разград кметът Добрин Добрев връчи на 17-годишния Николов парична награда от 560 лв., съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Ангел Николов е състезател от Спортен клуб по стрелба с лък (СКСЛ) Антибиотик - Разград и национал на страната. На Европейската младежка купа за кадети, младежи и девойки през май като част от смесена двойка, представляваща България, Ангел Николов извоюва първо място в категория „рекърв“ във възрастова група до 18 години, което е исторически успех за българската стрелба с лък. На международна купа в Словения през същия месец той се класира на шесто място. Успешно бе и участието му преди дни в Младежкото световно първенство в Канада. Амбициите сега са спечелване на квота за Младежката олимпиада в Саудитска Арабия догодина, съобщиха състезателят и неговият треньор и председател на СКСЛ Красимир Дяков, цитирани от пресцентъра на общинската администрация.

Те благодариха на местната управа за подкрепата, която клубът получава, а кметът Добрин Добрев ги поздрави за успехите, които постигат като пожела на младия състезател още по-добри постижения и многобройни и престижни награди.

Председателят на СКСЛ Красимир Дяков подари на кмета сувенир със символа „Дървото на живота“ от 42-рото издание на турнира по стрелба с лък за „Купа Разград“, който се провежда под егидата на Община Разград.

В срещата участва и експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева, посочиха от общинската администрация.

Паричните премии на изявени спортисти се връчват по реда на Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в Община Разград. Всяка година в общинския бюджет се предвижда финансов резерв за подобни постижения, като през тази година сумата е в размер на 6000 лв. Награда от този фонд по-рано в средата на август вече получи и състезателката от Спортен клуб по борба “Лютфи Ахмедов“ Фатме Шабан.

