  Sportal.bg
  Тенис
  Водещи тенисистки в лют скандал на US Open заради неписано правило

Водещи тенисистки в лют скандал на US Open заради неписано правило

  • 28 авг 2025 | 09:03
Законите в професионалния спорт са жестоки. Включително и в тениса. Една топка на линията може да е разликата между десетки хиляди евро от награден фонд. Затова не е чудно, че някои тенисисти са под огромно напрежение. Такъв беше случаят и с Йелена Остапенко на US Open. 28-годишната латвийка вероятно се е надявала на по-добро представяне. Все пак Остапенко достигна до четвъртфиналите през 2023 г. и твърдите кортове са нейната любима настилка. Въпреки това поставената под номер 22 латвийка отпадна безславно във втория кръг срещу американката Тейлър Таунсенд, номер 139 в света, след загуба с 5:7, 1:6.

Разгорещен спор на мрежата

Това, което направи впечатление след мача, беше видимото раздразнение на Остапенко. Последва дискусия на мрежата, но причината остана неясна. Докато латвийката не разказа своята версия в Инстаграм.

„Казах на съперничката си, че е проявила голямо неуважение, защото спечели точка след докосване на мрежата в много решаващ момент. Нейният отговор беше, че не е длъжна да се извинява за това“, сподели Остапенко.

„В тениса има правила, които повечето играчи спазват, и това ми се случва за първи път“, продължи латвийката. „Това, че играе в родината си, не означава, че може да се държи по начина, по който го направи“, завърши тя.

29-годишната Таунсенд едва ли се вълнува от това. Специалистката на двойки се класира за третия кръг на домашния си турнир от Големия шлем. Там тя ще се изправи срещу рускинята Мира Андреева, поставена под номер 5 в схемата. От края на юли Таунсенд е №1 в света на двойки.

