Берое поднови договора на центъра Кристиян Челенков

Баскетболният Берое (Стара Загора) поднови договора на Кристиян Челенков, съобщиха от клуба на своята официална страница в социалната платформа Фейсбук.

"Крис, пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!", написаха от Берое.

Центърът пристигна в Стара Загора преди година и взе участие в 14 срещи в Sesame НБЛ. Той е бил част и от младежкия тим на Академик Бултекс 99 и е играл още за Локомотив (София), Балкан (Ботевград) и ЦСКА. Баскетболистът е младежки национал на България и е преминал през всички национални селекции на страната.

В началото на седмицата мъжкият баскетболен отбор на Берое започна подготовка за новия сезон с поредно ново попълнение, а старши треньорът Даниел Клечков каза, че тимът ще се бори за топ 4 в първенството.