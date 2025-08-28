Пампорово приема ендуро предизвикателството Elevation 999 през уикенда

Последният уикенд на август ще превърне Родопите в сцена на спорт, музика и култура. В рамките на три дни в Пампорово и Смолян ще се проведат две различни, но еднакво вълнуващи събития – дванадесетото поредно издание на ендуро състезанието Elevation 999 и пилотното културно-музикално събитие Pamporovo Summer Fest.

Програмата на Elevation 999 започва в петък, 29 август, с регистрация на състезателите и първи спускания по трасетата. Съботата, 30 август, е посветена изцяло на тренировките, когато колоездачите ще имат възможност да опознаят маршрута и да тестват силите си преди големия финал. Онлайн регистрацията за участие все още е активна и всички, които искат да се включат в мероприятието могат да го направят, като заявят участието си на www.conceptcreative.org/e999

Същинското състезание ще се проведе в неделя, 31 август, като стартът е в Пампорово, а маршрутът включва пет специални етапа в посока град Смолян с обща дължина от близо 13 километра и денивелация от над 1400 метра. Отсечките са технични и много интересни, включващи стръмни терени, корени, камъни, скални дропове, и други естествени и изкуствено създадени препятствия, готови да изпитат уменията и на най-опитните колоездачи.

Финалът на състезанието тази година ще бъде в самия център на град Смолян, а награждаването на победителите ще се проведе на сцената при „Сърничките“. За всички призьори има подготвени много награди от магазини Байк Център, Пампорово АД, Red Bull, Керхер България, Maxxis, Fox и други партньори на събитието.

Паралелно със спортната програма, в събота вечер, 30 август, в самия център на к.к. Пампорово, в непосредствена близост до хотел Перелик, ще се проведе първото издание на “Pamporovo Summer Fest”, организиран съвместно от Пампорово АД, Родопски драматичен театър Николай Хайтов“ и младежки център „Тийн Спирит“ Чепеларе.

Фестивалът ще предложи богата музикална програма с участието на DJ Damianov, DJ Tas и DJ Roosee, и със специалното участие на ShortySax, които ще открият събитието точно в 16:30. За децата е подготвена творческа работилница под наслов „Нарисувай емоция“, в която децата ще имат възможността да творят с глина, след което да вземат произведенията си с тях.

В 19:00 часа ще започне кукления спектакъл "Примък - отмък" създаден по мотиви от едноименната народна приказка от режисьора и сценарист Петър Тодоров,сценографката Ханна Шварц и обичаната смолянска актриса Десислава Минчева-Тодорова - постановката е подходяща за деца и възрастни.

В 20:00 ще започне пиесата "Обичай ме" на най- поставяния европейски комедиограф Себастиен Тиери, а на сцената ще излезе звезден състав начело с Йоана Буковска, Атанас Найденов, Радина Алексиева и Пламен Иванов. Събитието е със свободен достъп за всички желаещи да се включат.

Междувременно сезона в родопския ни курорт продължава с пълна сила, като всеки ден работят лифтовете от центъра на Пампорово до връх Снежанка, Приключенския парк, Велопарк Пампорово и най-новата атракция в курорта – 360 метровия алпийски тролей над язовир Снежанка! Всеки петък, събота и неделя до 8 септември включително, за туристи и колоездачи е отворен също и лифта от Чепеларе до връх Мечи чал. Информация за всички активности, интересни събития и актуални оферти можете да откриете на www.pamporovo.me