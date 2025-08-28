Задържаният за педофилия учител по физическо се оказа бивш футболист на Литекс

Бившият футболист Христо Кирев е учителят по физическо, задържан за педофилия, става ясно от внесената в съда мярка срещу него. Той бе арестуван в понеделник. Днес прокуратурата поиска постоянен арест за преподавателя по физическо възпитание и спорт. Очаква се съдът да се произнесе по-късно днес.

Кирев е обвинен, че е имал връзка със своя 13-годишна ученичка, която водил в хостел, за да имат интимни контакти. Тя е разпитана през съдия.

Кирев е бивш юношески национал по футбол, като има мачове за България U17 и U19. Играл е за Литекс, Спартак (Плевен), Дунав (Русе), Банско и Оборище.