Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Задържаният за педофилия учител по физическо се оказа бивш футболист на Литекс

Задържаният за педофилия учител по физическо се оказа бивш футболист на Литекс

  • 28 авг 2025 | 12:48
  • 1173
  • 3
Задържаният за педофилия учител по физическо се оказа бивш футболист на Литекс

Бившият футболист Христо Кирев е учителят по физическо, задържан за педофилия, става ясно от внесената в съда мярка срещу него. Той бе арестуван в понеделник. Днес прокуратурата поиска постоянен арест за преподавателя по физическо възпитание и спорт. Очаква се съдът да се произнесе по-късно днес.

Кирев е обвинен, че е имал връзка със своя 13-годишна ученичка, която водил в хостел, за да имат интимни контакти. Тя е разпитана през съдия.

Кирев е бивш юношески национал по футбол, като има мачове за България U17 и U19. Играл е за Литекс, Спартак (Плевен), Дунав (Русе), Банско и Оборище.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 26498
  • 77
"Червените" търсят нов отбор на Турицов

"Червените" търсят нов отбор на Турицов

  • 28 авг 2025 | 09:45
  • 2962
  • 4
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 15753
  • 22
Стадион като в Пловдив приема Левски в Алкмар

Стадион като в Пловдив приема Левски в Алкмар

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 1918
  • 2
Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години

Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години

  • 28 авг 2025 | 09:30
  • 845
  • 0
Срещу цифрите и Ниската земя

Срещу цифрите и Ниската земя

  • 28 авг 2025 | 09:21
  • 1273
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 26498
  • 77
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 15753
  • 22
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 15652
  • 119
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 5331
  • 2
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 7400
  • 15
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 9502
  • 10