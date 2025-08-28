Константин Стойков: Излизам на ринга само за победа

Константин Стойков гостува за първи път в "Sportal Fight Club" две седмици преди битката му с Де Фрейтас, която ще бъде част от 28-то издание на международната бойна верига SENSHI.

21-годишният спортист ще търси трета поредна победа на ринга на SENSHI. В студиото ни той заяви категорично, че винаги излиза за победа, независимо срещу кого се изправя. 11-кратният шампион на България по кикбокс допълни, че никога не е обичал да губи и да бъде побеждаван и това е била една от причините да стъпи за първи път в залата на "Dream Varna" - клубът, в който започва пътя му в бойните спортове и продължава до ден днешен.

За предстоящата си десета професионална среща Стойков споделя, че е по-дисциплиниран от всякога и се отнася изключително професионално към методите си на подготовка и възстановяване. Той е амбициран не само да спечели двубоя си на 13-и септември, но и да обере овациите и да си заслужи и следващата покана за изява на събитие на SENSHI.

Боецът е категоричен, че е готов за всякакви предизвикателства, дори и за битки срещу други българи, които се състезават в тегловата категория до 77 килограма. Вижте пълното интервю с Константин Стойков тук: