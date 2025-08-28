Парижани са луди по братя Попови, изкупиха всички билети за Световното по бадминтон

Популярни
Световното първенство по бадминтон в Париж се радва на сериозен интерес от феновете и всички билети от днес до финалите на шампионата в неделя са разпродадени.

Пропуските са с цени от 15 до 46 евро за мачовете до събота, а за финалите в неделя те са по-скъпи.

"Арена Адидас", която е с капацитет 8500-900 места, е почти пълна още от първия ден на първенството на планетата. Рядко може да се намерят останали единични билети.

Интересът е голям на-вече заради любимците на домакините - братята с български произход Тома Джуниър и Христо Попови, както и европейският шампион Алекс Лание. Тримата постигнаха победи вчера и се класираха за осминафиналите.

"Беше оспорван мач. Бях фаворит, но той игра добре. Трима френски играчи на осминафиналите?! Това е нечувано! Това показва, че класирането ни в топ 15 е заслужено. Надявам се да продължим да пишем история", каза Тома Джуниър Попов, който спечели срещу Вирен Нетасинге (Шри Ланка) с 21:17, 21:9.

Българското участие на шампионата също продължава, след като европейските шампиони на двойки Стефани и Габриела Стоеви достигнаха до осминафиналите. Днес около 18.50 часа българско време те излизат срещу осмите поставени японки Юки Фукушима и Маю Мацумото за място на четвъртфиналите и изравняване на най-доброто си постижение от Мондиала в Уелва 2021.

