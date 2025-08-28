Иво Галенков и Цветелин Мартинов с пети места в първия ден на Световното по джудо в София

Българите Цветелин Мартинов и Иво Галенков завършиха на пето място в своите категории в първия ден на Световното първенство по джудо до 18 години в София.

Мартинов загуби с "вадзари" в мача за бронза при 50-килограмовите кадети от Анар Гулиев (Азербайджан).Титлата спечели Хушнуд Султанов (Узбекистан) след победа с "вадзари" на финала над Артур Мело (Бразилия).

Галенков също стигна до двубоя за бронза в категория до 55 килограма, но в него претърпя поражение от руснака Алексей Топтигин с "ипон" след 2:16 минути на татамито.Златото заслужи Хушнудбек Бурхонов (Узбекистан) с "ипон" само за 19 секунди на финала срещу италианеца Матео Гуаланди. Бурхонов елиминира Галенков по-рано днес на полуфиналите.Мартинов и Галенков се представиха най-добре от шестимата български национали в днешния откриващ ден на шампионата в "Асикс Арена", но останаха на крачка от почетната стълбичка.