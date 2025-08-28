Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Иво Галенков и Цветелин Мартинов с пети места в първия ден на Световното по джудо в София

Иво Галенков и Цветелин Мартинов с пети места в първия ден на Световното по джудо в София

  • 28 авг 2025 | 11:13
  • 215
  • 0
Иво Галенков и Цветелин Мартинов с пети места в първия ден на Световното по джудо в София

Българите Цветелин Мартинов и Иво Галенков завършиха на пето място в своите категории в първия ден на Световното първенство по джудо до 18 години в София.

Мартинов загуби с "вадзари" в мача за бронза при 50-килограмовите кадети от Анар Гулиев (Азербайджан).Титлата спечели Хушнуд Султанов (Узбекистан) след победа с "вадзари" на финала над Артур Мело (Бразилия).

Галенков също стигна до двубоя за бронза в категория до 55 килограма, но в него претърпя поражение от руснака Алексей Топтигин с "ипон" след 2:16 минути на татамито.Златото заслужи Хушнудбек Бурхонов (Узбекистан) с "ипон" само за 19 секунди на финала срещу италианеца Матео Гуаланди. Бурхонов елиминира Галенков по-рано днес на полуфиналите.Мартинов и Галенков се представиха най-добре от шестимата български национали в днешния откриващ ден на шампионата в "Асикс Арена", но останаха на крачка от почетната стълбичка.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

БФ Борба възстанови 314 570,05 лeва на Министерството заради злоупотреби на предишното ръководство

БФ Борба възстанови 314 570,05 лeва на Министерството заради злоупотреби на предишното ръководство

  • 28 авг 2025 | 09:35
  • 799
  • 0
Цветелин Мартинов и Иво Галенков ще се борят за бронзови медали на Световното по джудо в София

Цветелин Мартинов и Иво Галенков ще се борят за бронзови медали на Световното по джудо в София

  • 27 авг 2025 | 15:53
  • 1483
  • 0
Трейси Кортез с насрочен реванш за UFC 322

Трейси Кортез с насрочен реванш за UFC 322

  • 27 авг 2025 | 10:06
  • 768
  • 0
Hell Boxing Kings откри сезон 2025

Hell Boxing Kings откри сезон 2025

  • 27 авг 2025 | 10:06
  • 850
  • 0
Излезе жребият за Световното по джудо за кадети в София

Излезе жребият за Световното по джудо за кадети в София

  • 26 авг 2025 | 16:40
  • 1449
  • 0
Валери Атанасов преди SENSHI 28: Готов съм за цял двубой, но нокаутът е добре дошъл

Валери Атанасов преди SENSHI 28: Готов съм за цял двубой, но нокаутът е добре дошъл

  • 26 авг 2025 | 16:29
  • 680
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 16523
  • 44
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 10369
  • 19
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 13363
  • 102
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 4104
  • 2
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 6121
  • 12
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 7023
  • 8