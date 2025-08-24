Популярни
Джак Дрейпър разкри подробности за своята "сложна контузия"

  • 24 авг 2025 | 12:46
  • 173
  • 0
Джак Дрейпър е оптимист за ново силно представяне на Откритото първенство на САЩ, след като се възстанови от контузия на ръката. Британската първа ракета се завърна на мястото на участието си на полуфиналите преди 12 месеца, но мачът му в първия кръг срещу квалификанта Федерико Агустин Гомес в понеделник ще бъде първият за него след загубата във втория кръг на "Уимбълдън" от Марин Чилич преди повече от седем седмици.

Дрейпър разкри, че е играл с болка в лявата си ръка, а травмата е била диагностицирана като натъртване на костта, което го е принудило да пропусне турнирите от серията "Мастърс" в Канада и Синсинати.

"За първи път започнах да усещам болка към средата на сезона на клей. Ставаше все по-зле. После на тревата започна доста да боли, така че не знаех с какво се боря. Имах известно натъртване в раменната кост от лявата страна", обясни британският тенисист.

"Това е едно от онези неща, при които, ако продължаваш да играеш, може да стане много, много сериозно. Трябваше да си взема почивка. Сложна контузия и определено такава, за която трябваше да се грижа за нея", коментира още Джак Дрейпър.

"Много съм развълнуван да се върна в Ню Йорк и да се състезавам отново, правейки това, което обичам най-много", завърши той.

Снимки: Gettyimages

