Изтеглиха жребия за третия кръг на "Карабао Къп"

Тази вечер бе изеглен жребият за третия кръга на "Карабао Къп" в него се включват и отборите, които участват в евротурнирите. На този етап обаче няма да станем свидетели на особено големи дербита, като фаворитите могат да са доволни от съперниците, които им се паднаха.

Защитаващият титлата си Нюкасъл ще домакинства на Брадфорд Сити. Арсенал ще гостува на Порт Вейл, Челси ще има визита на Линкълн Сити, а Тотнъм приема Донкастър Роувърс.

🚨🏆 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | The Carabao Cup third round draw in full. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Au88a6ZIAp — Football Xtra™ (@FootballXtra0) August 27, 2025

Ливърпул изтегли може би най-трудния съперник, като ще приеме Саутхамптън на "Анфийлд". Друг оспорван сблъсък се оформи и между елитните Брентфорд и Астън Вила, като същото може да се каже и за двубоя между Уулвърхамптън и Евертън.

Екзекуторът на Манчестър Юнайтед Гримсби пък може да е доволен, тъй като ще има визита на Шефилд Уензди на "Хилзбъро".