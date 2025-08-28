Популярни
  Изтеглиха жребия за третия кръг на "Карабао Къп"

Изтеглиха жребия за третия кръг на "Карабао Къп"

  • 28 авг 2025 | 00:59
  • 1176
  • 0
Изтеглиха жребия за третия кръг на "Карабао Къп"

Тази вечер бе изеглен жребият за третия кръга на "Карабао Къп" в него се включват и отборите, които участват в евротурнирите. На този етап обаче няма да станем свидетели на особено големи дербита, като фаворитите могат да са доволни от съперниците, които им се паднаха.

Защитаващият титлата си Нюкасъл ще домакинства на Брадфорд Сити. Арсенал ще гостува на Порт Вейл, Челси ще има визита на Линкълн Сити, а Тотнъм приема Донкастър Роувърс.

Ливърпул изтегли може би най-трудния съперник, като ще приеме Саутхамптън на "Анфийлд". Друг оспорван сблъсък се оформи и между елитните Брентфорд и Астън Вила, като същото може да се каже и за двубоя между Уулвърхамптън и Евертън.

Екзекуторът на Манчестър Юнайтед Гримсби пък може да е доволен, тъй като ще има визита на Шефилд Уензди на "Хилзбъро".

