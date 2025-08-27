Популярни
  27 авг 2025 | 23:47
  • 373
  • 0
Два ранни гола класираха Фулъм напред за "Карабао Къп"

Фулъм се класира сравнително лесно за третия кръг на "Карабао Къп". Лондончани спечелиха с 2:0 домакинството си на Бристол Сити и продължават към следващата фаза.

Домакините на "Крейвън Котидж" имаха и доза късмет да поведат в резултата още в 8-ата минута след автогол на Джордж Танър, който притиснат от Раул Хименес, засече едно остро центриране в собствената си врата.

Самият Хименес удвои преднината на Фулъм в 21-вата минута. Той бе намерен в наказателното поле след корнер, овладя топката, обърна се и я прати в мрежата.

До края Фулъм контролираше събитията на терена и спокойно можеше да запише и по-изразителен успех. Бристол Сити пък не показа нищо започнящо се и дори не отправи точен удар в хода на мача.

Така лондончани се класираха за третия кръг на турнира и чакат с нетърпение да научат следващия си съперник, който ще бъде определен на жребия по-късно тази вечер.

