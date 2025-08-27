Популярни
  • 27 авг 2025 | 23:21
  • 1059
  • 3
Българче подписа с Галатасарай

16-годишният халф Баки Сезай Ахмед от Черноочене, с корени от Ардинско, официално е ново попълнение на турския гранд Галатасарай. В последните пет години той бе част от академията на Истанбул Башакшехир, а сега младият футболист осъществи мечтания трансфер в най-големия клуб в южната ни съседка.

През последния месец преговорите преминаха с много напрежение и емоции, но в крайна сметка талантът поема по пътя на „Лъвовете“ от Истанбул.

„От деца със семейството ми сме фенове на Галатасарай. Да нося тази фланелка е сбъдната мечта. Знам какви отговорности идват с това, но съм готов да работя още по-усърдно, за да оправдая доверието,“ сподели Баки Сезай Ахмед при представянето си.

