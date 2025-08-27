Enhanced Games завеждат иск за $800 милиона срещу спортни организации

“Допингът е изрично разрешен”: С тази концепция Enhanced Games предизвикват фурор и критики.

Сега организаторите на спорния проект обвиняват федерациите в незаконна кампания и предприемат съдебни действия.

Организаторите на спорните Enhanced Games са завели дело срещу няколко спортни организации. Според информационна агенция AP, антитръстовият иск за $ 800 милиона във федерален съд в Ню Йорк е насочен срещу световната федерация по плуване World Aquatics, USA Swimming и Световната антидопингова агенция (WADA).

🏆 FASTEST SWIMMER IN HISTORY



🇬🇷🇧🇬 Kristian Gkolomeev breaks:

🏊‍♂️ 50m Freestyle World Record

⏱️ 20.89 seconds

💰 $1,000,000 Prize



🇧🇷 Breaks Cesar Cielo’s 2009 record (20.91) pic.twitter.com/u0p3139TdG — Enhanced Games (@enhanced_games) May 21, 2025

Enhanced Games обвиняват спортните организации в незаконна кампания, насочена към насърчаване на спортистите да бойкотират събитието.

World Aquatics например наскоро обяви, че ще забрани на тези, които биха участвали в Enhanced Games. Enhanced Games са предназначени да поставят световни рекорди с допинг. Но и чисти спортисти също имат право да участват.

„Това е част от историята, която прави цялото нещо толкова интересно.“ „Може ли „естествен“ спортист да победи „подобрен“ спортист?“, каза пред AP Арон Д'Суза, президент на Enhanced Games.

„Опасно и безотговорно“ Проектът ще се представи премиерно през май следващата година в Лас Вегас. В уикенда на Деня на паметта, мъже и жени спортисти ще се състезават един срещу друг за първи път по законно контролиран и контролиран начин като допингирани спортисти.

Според организаторите ще има бонус от 1 000 000 долара за световен рекорд, като първото място вече е на стойност $ 250 000 награден фонд. Въпреки това организаторите изглежда имат проблеми с намирането на участници.

Според AP, Enhanced Games са подписали досега 5-има спортисти, включително роденият в България гръцкия плувец и участник на Олимпийски игри Кристиян Голомеев. Повече по темата Световната антидопингова агенция наскоро определи концепцията като „опасна и безотговорна“.

Двама британски спортни учени предупредиха в интервю за SPIEGEL за здравните последици от допинга и заподозряха, че Enhanced Games са маркетингов трик.

Сред инвеститорите са и Доналд Тръмп-младши и технологичният милиардер Питър Тийл. Събитието ще се проведе в хотелският и казино комплекс Resorts World.

Организаторите планират да построят плувни басейни и писти за бягане там, за да се провеждат състезания по плуване на 50 и 100 метра свободен стил и 50 и 100 метра бътерфлай. В леката атлетика ще има състезания на 100 метра и 100 и 110 метра с препятствия. Ще има и три категории по вдигане на тежести.

spiegel.de