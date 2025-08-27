Циципас за победата на старта на US Open: Вдъхна нов живот на играта ми

Гръцкият тенисист Стефанос Циципас коментира победата си в първия кръг на Откритото първенство САЩ над французина Александър Мюлер - 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (5).

„Върнах се в добро настроение. Тази победа вдъхна нов живот на играта ми, определено ми даде сили и ми помогна да се чувствам отново жив на тенис корта. Смятам това за много важна победа, защото напоследък не съм имал много такива“, цитира думите на тенисиста The Tennis Gazzette.