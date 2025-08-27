Циципас за победата на старта на US Open: Вдъхна нов живот на играта ми

Гръцкият тенисист Стефанос Циципас коментира победата си в първия кръг на Откритото първенство САЩ над французина Александър Мюлер - 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (5).
„Върнах се в добро настроение. Тази победа вдъхна нов живот на играта ми, определено ми даде сили и ми помогна да се чувствам отново жив на тенис корта. Смятам това за много важна победа, защото напоследък не съм имал много такива“, цитира думите на тенисиста The Tennis Gazzette.
Във втория кръг на турнира от Големия шлем в Ню Йорк 27-годишният Циципас ще се изправи срещу германеца Даниел Алтмайер.
Снимки: Gettyimages