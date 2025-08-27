Спарта потрепери, но елиминира Рига

Спарта (Прага) се класира за основната фаза в Лигата на конференциите, след като в плейофния кръг отстрани Рига ФК. Чехите пристигнаха в латвийската столица с аванс от два гола, който им даваше солидна доза спокойствие. Домакините играха много силно в реванша и спечелиха с 1:0, но това се оказа недостатъчно.

Мачът започна по-добре за гостите, които имаха шанс да поведат в 6-ата минута, но удар на капитана Лукаш Хараслин беше избит в корнер. Матей Ринеш постоянно сновеше по левия фланг, но повечето от центриранията му не стигнаха до негови съотборници в наказателното поле. В средата на полувремето Хараслин отново шутира опасно, но топката не попадна в очертанията на вратата. Най-добрата възможност за Рига до почивката се откри пред Режиналдо Рамиреш в 37-ата минута, но Еманюъл Учена се намеси и блокира изстрела на бразилеца.

В началото на втората част Орландо Гало затрудни Петер Виндал, но стражът на Спарта успя да спаси. Натискът на латвийците продължи и в 58-ата минута Баба Муса пропусна да открие резултата след центриране от корнер и удар с глава. Десет минути по-късно хубава контра на Рига завърши с попадение на Яго Сикейра и интригата се върна с пълна сила.

Домакините опитаха всичко, за да вкарат втори гол и да стигнат до положения, но Спарта се защитаваше добре. В добавеното време Велко Бирманчевич беше близо до това да изравни, но Кришянис Звиедрис отрази изстрела му. Последният шанс за Рига се откри пред Марко Регжа, но той шутира неточно.

Снимки: Gettyimages