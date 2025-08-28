Селта остава без победа

Селта и Бетис не се победиха в първия мач от 3-тия кръг на Ла Лига. Срещата завърши 1:1, като по този начин Селта остана без успех от началото на сезона, а Бетис няма поражение и се изкачи на 5-о място в класирането.

Бетис заложи на трайно притежание на топката от самото начало, но това непомогна на тима на Мануел Пелегрини да създаде чисти положения пред вратата, пазена от Андрей Раду. Селта заложи на бързи контри и на два пъти беше близо до гола чрез Хави Родригес и Пабло Дуран.

В 37-ата минута Раду попречи на Родриго Рикелме да даде преднина на Бетис. Секунди преди почивката Джовани Ло Селсо центрира от корнер, а Марк Бартра скочи най-високо в наказателното поле и с глава се разписа за "вердибланкос".

Ъглов удар предхождаше и изравнителното попадение. То падна в 47-ата минута, когато Раду не боксира добре топката и тя отиде на крака на Уго Алварес. Неговият изстрел изненада Алваро Вайес и "Балаидос" ликуваше - 1:1.

В оставащото време Селта търсеше пълния обрат, а гостите сякаш бяха доволни от точката. В 89-ата минута ветеранът Яго Аспас се свлече в наказателното поле и претендираше за дузпа, но такава не беше отсъдена и двубоят завърши наравно.

В следващия кръг Селта ще посрещне лидера до момента Виляреал, а Бетис ще е домакин на Атлетик Билбао.

Снимки: Gettyimages