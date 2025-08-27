Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ла Лига
  3. Луиш Фиго: Ако можех, бих подписал и с Атлетико Мадрид

Луиш Фиго: Ако можех, бих подписал и с Атлетико Мадрид

  • 27 авг 2025 | 17:52
  • 629
  • 3
Луиш Фиго: Ако можех, бих подписал и с Атлетико Мадрид

Луиш Фиго, който навремето скандализира с трансфера си от Барселона в Реал Мадрид, сега каза, че би подписал и с Атлетико Мадрид.

Португалецът продължава да счита Реал и Барса за фаворити за титлата в Испания, въпреки че „трябва да видим и как ще се отрази напускането на Модрич“ на „белия балет“. Освен за тези два отбора, връщайки се към времето си като футболист, той споделя, че би обмислил да подпише с Атлетико или дори със севилски отбор, за да играе в тамошното дербито.

„Ако ме питате, освен Барселона или Реал Мадрид, може би бих искал да подпиша с Атлетико Мадрид заради тяхната философия на игра, стадиона, атмосферата... Винаги е било вълнуващо да играя там, въпреки че винаги съм го правил като съперник. Също така, би било специално да играя в дерби в Севиля. Няма да кажа дали с Бетис или Севиля, защото иначе феновете на другия отбор ще ме убият, но би било много хубаво с атмосферата, която цари там“, признава Фиго.

Относно Реал Мадрид и амбициите му за новия сезон, португалецът изразява мнението си: „След сезон като миналия клубът винаги се опитва да се подсили, за да бъде по-стабилен и да подобри състава на позициите, на които смята, че има нужда. Трябва да видим и как ще се отрази напускането на Модрич, който беше много важен през последните години. Целта на Реал е да надделее над Барса и отново да спечели Ла Лига и останалите турнири. Не мисля, че през миналия сезон е липсвал глад за успехи. Когато играеш в Реал, трябва да си наясно, че се състезаваш, за да се опиташ да спечелиш всичко.“

Фиго оцени и някои от новите попълнения в Ла Лига: "Харесват ми Александър-Арнолд и Рашфорд."

От друга страна, той смята, че най-полезният играч в първенството ще бъде „някой от тези с по-висока техническа класа, които са постоянни през целия сезон и от които очакваме да покажат страхотно ниво като Рафиня, Винисиус Жуниор, Мбапе, Хулиан Алварес.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

  • 27 авг 2025 | 15:56
  • 3045
  • 0
Александър Исак скоро може да се завърне в игра, но не за Нюкасъл

Александър Исак скоро може да се завърне в игра, но не за Нюкасъл

  • 27 авг 2025 | 15:44
  • 3123
  • 0
Силният старт на Екитике в Ливърпул не му донесе място в националния отбор

Силният старт на Екитике в Ливърпул не му донесе място в националния отбор

  • 27 авг 2025 | 15:29
  • 4906
  • 8
Холанд променя името си за националния отбор

Холанд променя името си за националния отбор

  • 27 авг 2025 | 15:04
  • 4819
  • 4
Кристъл Палас договори Пино

Кристъл Палас договори Пино

  • 27 авг 2025 | 14:51
  • 2365
  • 0
Всичко е договорено: Реал Мадрид ще вземе добра сума за резерва

Всичко е договорено: Реал Мадрид ще вземе добра сума за резерва

  • 27 авг 2025 | 14:38
  • 2644
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 20876
  • 75
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 25483
  • 12
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 18:20
  • 5278
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

  • 27 авг 2025 | 18:30
  • 5737
  • 0
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 56033
  • 67
Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

  • 27 авг 2025 | 17:00
  • 3799
  • 2