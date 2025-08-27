Луиш Фиго: Ако можех, бих подписал и с Атлетико Мадрид

Луиш Фиго, който навремето скандализира с трансфера си от Барселона в Реал Мадрид, сега каза, че би подписал и с Атлетико Мадрид.

Португалецът продължава да счита Реал и Барса за фаворити за титлата в Испания, въпреки че „трябва да видим и как ще се отрази напускането на Модрич“ на „белия балет“. Освен за тези два отбора, връщайки се към времето си като футболист, той споделя, че би обмислил да подпише с Атлетико или дори със севилски отбор, за да играе в тамошното дербито.

„Ако ме питате, освен Барселона или Реал Мадрид, може би бих искал да подпиша с Атлетико Мадрид заради тяхната философия на игра, стадиона, атмосферата... Винаги е било вълнуващо да играя там, въпреки че винаги съм го правил като съперник. Също така, би било специално да играя в дерби в Севиля. Няма да кажа дали с Бетис или Севиля, защото иначе феновете на другия отбор ще ме убият, но би било много хубаво с атмосферата, която цари там“, признава Фиго.

Относно Реал Мадрид и амбициите му за новия сезон, португалецът изразява мнението си: „След сезон като миналия клубът винаги се опитва да се подсили, за да бъде по-стабилен и да подобри състава на позициите, на които смята, че има нужда. Трябва да видим и как ще се отрази напускането на Модрич, който беше много важен през последните години. Целта на Реал е да надделее над Барса и отново да спечели Ла Лига и останалите турнири. Не мисля, че през миналия сезон е липсвал глад за успехи. Когато играеш в Реал, трябва да си наясно, че се състезаваш, за да се опиташ да спечелиш всичко.“

Фиго оцени и някои от новите попълнения в Ла Лига: "Харесват ми Александър-Арнолд и Рашфорд."

От друга страна, той смята, че най-полезният играч в първенството ще бъде „някой от тези с по-висока техническа класа, които са постоянни през целия сезон и от които очакваме да покажат страхотно ниво като Рафиня, Винисиус Жуниор, Мбапе, Хулиан Алварес.“