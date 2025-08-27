Аугсбург и Хамбургер влизат в битка за подписа на бивш халф на Щутгарт

Аугсбург и Хамбургер влизат в битка за подписа на халфа на Рен Фабиан Рийдер, съобщава L'Equipe. Размерът на офертите за 23-годишния швейцарец не се разкрива. В същото време германските клубове трябва да побързат, тъй като остават само няколко дни до края на трансферния прозорец. През сезон 2024/25 Рийдер игра под наем в Щутгарт, като отбеляза 2 гола и направи 7 асистенции в 33 мача. Договорът му с Рен е до 30 юни 2027 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 6 милиона евро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages