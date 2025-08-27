Габи и Стефи след втората победа в Париж: Играхме като една и показахме много високо ниво

Европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева показаха много силна игра, спечелиха втори пореден двубой и се класираха за осминафиналите на Световното първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.

Сестрите победиха поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия) с 21:11, 21:9 за 34 минути.

"Със сигурност не беше лесен мача, независимо че резултатът беше толкова убедителен. Мачът беше труден, тъй като ние познаваме представителките на Малайзия много добре, срещаме се по турнирите с тях. Това мисля, че беше първи път да играем срещу тях. Наистина много ни помогна това, че следвахме тактиката на нашата треньорка Петя Неделчева и това, че бяхме много фокусирани, не допускахме лесни грешки . . . просто се забавлявахме на корта и се борихме за всяко перо", каза след двубоя за БТА Стефани Стоева. "Според мен бяхма много фокусирани и изцяло слушахме тактиката, която ни беше дадена. Просто се борихме като една, от доста време не сме играли така и съм много щастлива, че успяхме да покажем едно много високо ниво и бяхме от печелившата страна отново", добави Габриела Стоева.

За място на четвъртфиналите сестрите ще играят утре с победителките от двубоя между номер 8 в схемата Юки Фукушима/Маю Мацумото (Япония) и Анджела Ю и Гроня Самървил (Австралия).

"Познаваме ги и двете съпернички много добре, играли сме много пъти и с двете, но поотделно и с различни партньорки. Те са едни много трудни съпернички, тъй като не допускат лесни грешки, не допускат перото да падне на корта и се очаква един много тежък мач срещу тях, нищо общо с този, който изиграхме с малайзийките. Но мисля, че ако следваме тактиката отново, която ни е дадена и ако играем като едно и и ние се борим на макс, мисля че можем да спечелим и следващия мач", коментира Стефани Стоева.