Французи с интерес към Мартин Георгиев

  • 27 авг 2025 | 09:59
  • 657
  • 1
Младежкият национал на Славия Мартин Георгиев е близо до изхода. За централния защитник е пристигнала конкретна оферта от чужбина, която се очаква "белите" да приемат, пише "Тема Спорт". Затова и спортно-техническият щаб държи да се привлекат нови бранители. Това лято си тръгна и другият младежки национал в сърцето на ариергарда - Велко Йеленкович, който подписа със словенския Олимпия Любляна.

Мартин Георгиев веднъж вече бе трансфериран в чужбина. Като юноша той подписа с академията на Барселона, но не успя да се задържи в Ла Масия и се прибра в "Овча купел". Заради 19-те му години и факта, че вече натрупа сериозен опит в елитния футбол, той е апетитна хапка за доста клубове. Това, че е бил и в Барселона, също много ще помогне за евентуалната му продажба. Основният интерес към него е от клубове от Франция. Повече развитие около евентуалната продажба на Марто се очаква до седмица.

