Джак Дрейпър вярва, че може да бъде претендент за титлата в Ню Йорк

  • 27 авг 2025 | 15:12
  • 267
  • 0
Британският тенисист Джак Дрейпър вярва, че може да бъде претендент за титлата на Откритото първенство на САЩ въпреки опасенията относно проблем с ръката.

Петият в световната ранглиста пристигна в Ню Йорк без да е играл нито един мач повече от седем седмици, след като беше диагностициран с натъртване на костта в лявото рамо. Дрейпър призна, след като се пребори за победата в четири сета над Федерико Агустин Гомес в първия кръг, че се е страхувал, че няма да успее.

Квалификант измъчи Дрейпър, Нори също е във втория кръг
Квалификант измъчи Дрейпър, Нори също е във втория кръг

23-годишният тенисист сервира консервативно, като скоростта му беше доста по-ниска от тази, която демонстрира по пътя си към полуфиналите през миналата година. Все пак това беше достатъчно добро за Джак Дрейпър, за да продължи той към втория кръг.

"Ръката не беше под въпрос, каза Дрейпър. - По-скоро ставаше дума за подготовката ми за турнира и колко бързо ще мога да се върна към игра на най-високо ниво на твърдите кортове, на каквото бях в началото на годината. Знаех, че ситуацията няма да бъде перфектна, а увереността ми ще нараства мач след мач. Така или иначе, не съм човек, който има много очаквания към себе си, а подхождам постепенно и обикновено нещата се получават", коментира още британецът.

Джак Дрейпър отново повръща на корта в Ню Йорк
Джак Дрейпър отново повръща на корта в Ню Йорк

"Никога не бих участвал, ако съм тук, за да изиграя само няколко мача. Тук съм, за да измина дълъг път и вярвам, че все още мога да го направя", допълни той.

Следващият противник на Джак Дрейпър е непоставеният белгиец Зизу Бергс.

