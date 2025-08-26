Джак Дрейпър отново повръща на корта в Ню Йорк

Тенисистите се сблъскват с екстремни условия на US Open. Мачовете се играят при температури над 30 градуса, което от време на време си казва думата. Такъв беше случаят и с британския топ тенисист Джак Дрейпър. Миналогодишният полуфиналист се изправи в първия кръг срещу аржентинския дебютант Федерико Агустин Гомес. За Дрейпър това беше първият му мач след Уимбълдън в началото на миналия месец. В крайна сметка той спечели с 6:4, 7:5, 6:7(7), 6:2. На пръв поглед лесна победа, но имаше момент на притеснение за британеца.

Квалификант измъчи Дрейпър, Нори също е във втория кръг

В осмия гейм на третия сет на Дрейпър му прилоша и той повърна. Аржентинецът се възползва от физическото неразположение на своя съперник и спечели сета след тайбрек. В крайна сметка обаче Дрейпър успя да се съвземе и да вземе четвъртия сет, с което и мача.

Миналата година Дрейпър игра на полуфинал срещу бъдещия шампион Яник Синер. Тогава му се наложи да повърне цели четири пъти заради страх и напрежение. Самият той го отдаде на стомашна язва, причинена от болкоуспокояващи. Срещу Гомес ситуацията се повтори, макар този път Дрейпър да се опита сам да почисти след себе си.

What a way to close it out! 💥



In his first singles match since Wimbledon, Jack Draper edges past Gomez in a gritty four-setter! pic.twitter.com/5k2ctMJXCQ — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

След края на мача Дрейпър изпита облекчение. „Не бях сигурен дали ще успея да играя тук тази година“, сподели британецът. „След Уимбълдън свършихме страхотна работа с екипа, за да се върна отново на корта. Не беше най-доброто ми представяне, но всички похвали са за моя опонент – той игра отличен тенис.“

„Надявам се да се подобрявам и да влизам във форма с напредването на турнира. Не си поставям твърде високи очаквания. Работих усилено и ако си върна нивото, ще бъда много труден за побеждаване“, увери Дрейпър. Следващият, който ще се убеди в това, е белгиецът Зизу Бергс.