Джак Дрейпър отново повръща на корта в Ню Йорк

Тенисистите се сблъскват с екстремни условия на US Open. Мачовете се играят при температури над 30 градуса, което от време на време си казва думата. Такъв беше случаят и с британския топ тенисист Джак Дрейпър. Миналогодишният полуфиналист се изправи в първия кръг срещу аржентинския дебютант Федерико Агустин Гомес. За Дрейпър това беше първият му мач след Уимбълдън в началото на миналия месец. В крайна сметка той спечели с 6:4, 7:5, 6:7(7), 6:2. На пръв поглед лесна победа, но имаше момент на притеснение за британеца.
Квалификант измъчи Дрейпър, Нори също е във втория кръг
В осмия гейм на третия сет на Дрейпър му прилоша и той повърна. Аржентинецът се възползва от физическото неразположение на своя съперник и спечели сета след тайбрек. В крайна сметка обаче Дрейпър успя да се съвземе и да вземе четвъртия сет, с което и мача.
Миналата година Дрейпър игра на полуфинал срещу бъдещия шампион Яник Синер. Тогава му се наложи да повърне цели четири пъти заради страх и напрежение. Самият той го отдаде на стомашна язва, причинена от болкоуспокояващи. Срещу Гомес ситуацията се повтори, макар този път Дрейпър да се опита сам да почисти след себе си.
След края на мача Дрейпър изпита облекчение. „Не бях сигурен дали ще успея да играя тук тази година“, сподели британецът. „След Уимбълдън свършихме страхотна работа с екипа, за да се върна отново на корта. Не беше най-доброто ми представяне, но всички похвали са за моя опонент – той игра отличен тенис.“
„Надявам се да се подобрявам и да влизам във форма с напредването на турнира. Не си поставям твърде високи очаквания. Работих усилено и ако си върна нивото, ще бъда много труден за побеждаване“, увери Дрейпър. Следващият, който ще се убеди в това, е белгиецът Зизу Бергс.