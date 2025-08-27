Популярни
Билети по 20 лева за феновете на ЦСКА в "Овча купел"

  27 авг 2025 | 11:02
  • 488
  • 6
Билети по 20 лева за феновете на ЦСКА в "Овча купел"
Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Славия от седмия кръг на efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба в деня на двубоя, който ще се играе в събота (30 август) от 21:15 ч. на стадион "Александър Шаламанов" в София. Пропуски за "червените" фенове ще се продават физически след 19:00 ч. на касата пред сектор В на стадиона, както и на касата при автогара "Овча Купел" (до магазин 345).

"Червените" ще тренират по веднъж на ден до мача със Славия
"Червените" ще тренират по веднъж на ден до мача със Славия

Цената на билета е 20 лв., като пропуски за "армейския" сектор няма да се продават онлайн. Достъпът до трибуните за фенове на ЦСКА ще е възможен след 19:45 ч.

