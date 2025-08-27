Билети по 20 лева за феновете на ЦСКА в "Овча купел"

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Славия от седмия кръг на efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба в деня на двубоя, който ще се играе в събота (30 август) от 21:15 ч. на стадион "Александър Шаламанов" в София. Пропуски за "червените" фенове ще се продават физически след 19:00 ч. на касата пред сектор В на стадиона, както и на касата при автогара "Овча Купел" (до магазин 345).

Цената на билета е 20 лв., като пропуски за "армейския" сектор няма да се продават онлайн. Достъпът до трибуните за фенове на ЦСКА ще е възможен след 19:45 ч.