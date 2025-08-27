Барселона със специална молба към Анчелоти

Барселона работи усилено, за да си осигури по-ранното завръщане на Рафиня от ангажиментите му с националния отбор на Бразилия. Офанзивният футболист получи повиквателна за последните южноамерикански квалификации срещу Чили и Боливия, въпреки че „селесао“ вече си е осигурил място на Световното първенство през 2026 г. Идеята на каталунците е Рафиня да бъде пуснат да се прибере обратно веднага след първия двубой, съобщава "Спорт".

Бразилия ще се изправи срещу Чили в четвъртък, 4 септември, на стадион „Маракана“, преди да отпътува за Ел Алто, където във вторник, 9 септември, ще играе срещу Боливия. И докато мачът в Рио де Жанейро носи известен престиж, втората среща е с малка спортна стойност, тъй като Боливия вече няма шансове за класиране. За Барселона обаче това пътуване представлява сериозен проблем. Играта на надморска височина от 4150 метра е изключително физическо изпитание и крие риск Рафиня да се върне изтощен точно когато е най-необходим в Испания.

В тази връзка от Барса ще преговарят с Бразилската футболна конфедерация (CBF) и селекционера Карло Анчелоти с надеждата Рафиня да бъде освободен след мача в Рио.

Италианецът вече направи сходен жест, след като за тези двубои не повика бившия си футболист в Реал Мадрид Винисиус Жуниор. Вини е наказан за мача с Чили, заради което беше преценено, че няма смисъл да бие път само за една среща - при това без никакво значение.