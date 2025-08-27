Популярни
Сулев и Каляри загубиха с дузпи от Интер на финала за Суперкупата на Примаверата

  27 авг 2025
Сулев и Каляри загубиха с дузпи от Интер на финала за Суперкупата на Примаверата

Примаверата на Интер спечели Суперкупата на Италия, побеждавайки връстниците си от Каляри след изпълнение на дузпи. Двата тима си спретнаха страхотен сблъсък, завършил 2:2 в редовното време, но при дузпите "нерадзурите" показаха по-здрави нерви и вдигнаха трофея. Участие в срещата взе и българинът Иван Сулев, който бе титуляр за сардинци и записа цял мач. Другият ни сънародник - Кристиян Горянов, не получи шанс за изява.

Каляри на два пъти повеждаше в резултата с голове на Яел Трепи в 9-ата и Пол Менди в 36-ата минута, но Интер и двата пъти успяваше да изравни чрезе Матия Москони в 29-ата и Матео Лавели в 83-тата минута.

В крайна сметка победителят трябваше да бъде определен с дузпи и там късметът се усмихна на "наредзурите", които отбелязаха всичките си удари от бялата точка. За Каляри Джоузеф Литета не успя да се разпише и това се оказа фатално, като Интер се наложи с 5:3 точни изстрела.

Това е едва втора Суперкупа за Примаверата на Интер след тази през 2017 г. Отборът има и шест загубени финала.

За Каляри пък това бе първи финал, но шансът не бе на страната на сардинци и те си тръгнаха с празни ръце.

