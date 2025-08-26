Популярни
  • 26 авг 2025 | 21:13
  • 992
  • 0
Асеновец привлече утвърдено име

Атанас Зехиров е най-новото попълнение в Асеновец (Асеновград). Той е юноша на ЦСКА (София). 36-годишния полузащитник е даден от армейците под наем на едноименния тим на Сливен. Последва договор с Пирин (Благоевград). През сезон 2011-2012 година играе за Хасле Льорен (Норвегия). Следват четири години Берое (Стара Загора), с чийто екип Зехиров печели купата на България и Суперкупата. После играе за Черно море (Варна), Ботев (Пловдив), Ботев (Враца), Арда (Кърджали) и Спартак (Варна). Има четири мача за националния отбор на България (младежи) и 1 мач за А отбора на България.

