Без победител в Нова Загора

  • 17 авг 2025 | 00:06
  • 492
  • 0
2:2 приключиха в Нова Загора, местния Загорец и Асеновец (Асеновград). Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините бяха по-активни през първото полувреме и пропиляха четири голови положения, срещу две за съперника. Течеше 28-ата минута, когато Мариян Тонев изпълни фаул, вратаря на гостите изби топката, но капитана, Ивелин Иванов вкара за 1:0. Секунди преди почивката Емилиян Зотев тресна гредата на Асеновец. Втората част започна равностойно. Гостите бэрзо постигнаха пълен обрат. При третата си добра възможност в мача, Александър Карталов изравни в 56-ата минута. В 63-ата пък Георги Георгиев, реализира за 1:2. Последва сериозен натиск на Загорец. Усилията на футболистите му донесоха точка. Иван Петров възстанови равенството с гол в 85-ата минута.

