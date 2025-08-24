ФК Ямбол победи Асеновец

В Стралджа, едноименния тим на Ямбол се наложи с 2:1 над гостуващия му Асеновец (Асеновград). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига. Димитър Николов осигури успеха с двете си попадения. Отборът му имаше превес през първото полувреме. И двата отбора създадоха по две голови положения. Николов завърши хубава бърза атака на отбора си в 42-ата минута за 1:0. Футболистите от Асеновград пропиляха най-добрата си възможност в средата на втората част, когато двама от тях не успяха срещу ямболския страж. В 70-ата минута обаче в противоположната страна на терена, Николов излезе сам срещу вратаря и пак вкара. Кристиян Чолаков реализира почетното попадение за асеновградския тим. След това, футболистите му се втурнаха в атака за изравнителен гол. Съперникът обаче контраатакуваше опасно и два пъти уцели гредите.

Снимка: ФК Ямбол 1915 – фейсбук