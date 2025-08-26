Володя Златев: Много се радвам, че успяхме да класираме толкова състезатели на това Световно

Президентът на Българска федерация бадминтон Володя Златев заяви, че се радва от участието на толкова много българи на шампионата на планетата в Париж. Той пристигна на Световното първенство във френската столица, за да подкрепя състезателите на най-големия форум в този спорт за годината.

"Много се радвам, че успяхме да класираме толкова състезатели на това Световно първенство. Малцина знаят, че участието на Световно не е по подразбиране, а е резултат на много, много участие в международния кръг от турнири и се базира на ранкинг системата. Още по-емоционални сме, тъй като в "Адидас арена" се проведе и олимпийския турнир миналата година, като нашите звезди на отбора сестри Стоеви и Калояна Налбантова отново са тук, отново се класираха за форума заедно с по-млади състезателки като Михаил Чепишева и Цветина Попиванова, надеждите ни при мъжете Илиян Стойнов и Иван Русев, което ни прави горди. Самото участие тук е голям престиж, тъй като знаете, схемите са изключително съкратени като размер и нашите участници са на този най-голям за годината форум в бадминтона", каза Златев в интервю за БТА.

Той изгледа днешната среща на Калояна Налбантова срещу олимпийската вицешампионка от Рио 2016 Пусарла Синдху (Индия), която българката загуби с 21:23, 6:2.

"Не й достигна рутина и опит в емоционален план, бих казал, тъй като тя е голям боец, което е безспорно. Със самото участие миналата година тя предизвика фурор на олимпийските игри като най-млад атлет в бадминтон турнира. Беше трудно, изпуснахме два гейм пойнта в първия гейм, просто не й достигна вяра може би накрая в собствените сили. Вторият гейм беше просто статистически беше за индийката, но тя е олимпийска сребърна медалистка, многократна победителка в най-големите турнири. Тя е истинска икона в Индия, тъй като на Олимпийските игри в Рио де Жанейро тя донесе единствения сребърен медал и то от бадминтона", каза шефът на родната централа.

Калояна Налбантова: Целта ми е да бъда по-напред в световната ранглиста

"Представянето на сестри Стоеви изключително ни прави горди, тъй като това е десети форум световен за тях, десето участие на Световни първенства . . . към многобройните медали от Европейски шампионати, пет титли и още една дузина медали те прибавят едно престижно участие с една страхотна победа срещу представителки пак на водеща сила, каквато е Индия. Разбира се, вие сами виждате световния ранкинг, който освен нашите състезателки в първите 15 на практика няма други достойни представителки от Европа. За съжаление го казвам, но пък това ни прави изключително щастливи, тъй като България не само на картата, а на световната карта в световния елит в този изключително конкурентен спорт", добави Златев.

"Поздравявам състезателите и треньорите защо винаги съм казвал като председател на федерация, че това са най-важните хора в спорта - дали български, дали световен няма никакво значение. Че е трудно трудно е, тъй като казахме, всеки един състезател трябва да изиграе между 15 и 20 международни шампионати за годината, за да бъде поставен в ранкинга на място, което да му даде право на класиране. Това изключително много средства изисква, тъй като голяма част от дестинациите са в държави като Япония, Китай, Индонезия, Малайзия, Сингапур и Индия, една част от турнирите са в Европа, но мега турнирите са в Азия, а те носят и най-много точки в нашия спорт. Тук домакините са в много възходящ тренд наистина, тъй като гледах статистика - във Франция има 1 милион и 200 хиляди членове, те имат едно универсално членство към федерацията, към бадминтон общността и 120 хиляди регистрирани играчи, което поставя френската федерация редом до страни като Китай, Индонезия, Япония, Индия. Залата е изключително ново съоръжение, то беше построено миналата година за Олимпийските игри в Париж. Тук се проведе и олимпийския турнир по бадминтон и олимпийския турнир по художествена гимнастика, които ни донесоха много радост. Това ни поставя в позиция да продължим и нашата възходяща линия като федерация, защото на Балканите сме първа сила, в Европа сме в топ 6 от най-развитите държави. Затова ние сме задължени да използваме този момент и да продължим развитието си с поглед към Игрите в Лос Анджелис", каза още президентът на федерацията.

През месец октомври София ще бъде домакин на ежегодния силен международен турнир "България Оупън.

"Световната ни купа, която е подпомогната и благодарим на Министерството на младежта и спорта в лицето на министър Иван Пешев. Без тази помощ ние не можем да направим такъв форум, който събира над 40 държави и 250 състезатели от цял свят. Един традиционен шампионат, който води началото си преди 40 години, продължава и до днес и се надяваме да я развиваме", завърши Володя Златев, който пожела успех на Стефани и Габриела Стоева за утрешния им мач от втория кръг на двойки жени.