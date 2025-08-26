Калояна Налбантова: Целта ми е да бъда по-напред в световната ранглиста

Двукратната европейска шампионка за девойки Калояна Налбантова беше разочарована, след като допусна поражение при дебюта си на Световно първенство по бадминтон при жените във френската столица Париж.

Българката отстъпи пред петата поставена Пусарла Синдху (Индия) с 21:23, 6:21 за 39 минути, след като игра равностойно през първия гейм и пропусна два геймбола.

"Ами наистина ме е яд, че си изпуснах първия гейм, тъй като водех през цялото време, дори имаха гейм пойнт. Дори имах шанс да си го завърша, тъй като имаше високо едно перо на мрежата, което аз от колебание и може би и страх дали ще го сбъркам, го обърках. Това обърна мача, може би. Имах също втори геймпойнт, при който също по същия начин го изпуснах, но мога само да се поуча от това. Трябва, знам, че трябва да мина през този период на адаптация да играя срещу топ състезателки от световно ниво. За втория гейм чисто физически се усетих също, че ми стана тежко, тъй като преди два дена, когато тръгнахме насам се почувствах болна. Имах малко възпаление в сливиците и признавам си, че ми стана тежко на дробовете и започнах да закъснявам за повечето от перата, което ми изигра лоша шега да не мога да се фокусирам във втория гейм и да го загубя с такъв аванс за нея", каза Налбантова за БТА.

19-годишната националка е двукратна европейска шампионка за девойки, но за първи път играе на шампионат за жени и този преход изисква време.

"Мисля, че при всеки е труден този преход, тъй като при девойки нивото е доста по-различно и няма толкова опитни състезателки, тъй като на последното Европейско първенство наистина нямах толкова голяма конкуренция и го спечелих доста по-лесно предишните две. Преходът не е чак толкова труден, но в същото време не е толкова лесен, тъй като в момента съм в една ранглиста, която е горе долу средно добро ниво за световния бадминтон и преходът от средно-добро ниво към най-добрите - това е най-трудният момент и се надявам да могат да прескоча прага до края на годината и да си постигна целта за световната ранглиста, да мина по-напред", добави тя.

Налбантова се завърна в "Адидас Арена", където преди една година дебютира на Олимпийските игри в Париж.

"Ами залата в интерес на истината няма нищо общо със залата от Олимпиадата, тъй като изцяло аранжиментът в залата в по-различен, кортовете са по-различни, обстановката изцяло е по-различна, в момента е една идея по-спокойно даже, тъй като на Олимпиадата залата беше винаги пълна. Чувството, разбира се, да играеш във Франция на турнири е винаги готино, тъй като те подготвят турнирите доста добре. Залите са винаги почти пълни и атмосферата винаги е хубава. Разбира се, чувството е хубаво, особено като ти е първи път и не знаеш какво е . . . очаквах, но всеки турнир е различен, всеки турнир е индивидуален и най се радвам, че успях, въпреки че е труден жребий, да играя с толкова топ състезател и то преди да се откаже от спорта, тъй като мисля, че тя е на 30 или 31 години, не съм сигурна. И това ме радва, че съм играла с толкова добър състезател", каза Налбантова и разкри следващите си цели.

"Имаме няколко Супер серии, които се надявам да успея да влезна в тях. Разбира се, те са на доста по-високо ниво и се надявам да успея да се класирам за тях, съответно да направя добри класирания на самите турнири. Определената цел е да бъда по-напред в ранглистата, но само бъдещето ще покаже колко по-напред ще бъда", завърши тя.