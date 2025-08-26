Популярни
  3. Бен Търнър спечели 4-ия етап на "Вуелта"-та, Давид Годю е новият лидер

Бен Търнър спечели 4-ия етап на "Вуелта"-та, Давид Годю е новият лидер

  • 26 авг 2025 | 18:46
  • 224
  • 0
Британецът Бен Търнър от отбора на Инеос спечели четвъртия етап от Обиколката на Испания, който бе и най-дългият в тазгодишното издание на "Вуелтата" - 206,7 километра от италианския град Суса до френския Войрон.

Това бе и последният ден, в който Обиколката не е на територията на Испания, след като първите три дни се караше изцяло в Италия. Както и в предишните дни, така и днес особено драматични моменти по време на етапа липсваха, а победителят в него стана ясен след масов финален спринт.

В него Търнър успя да изпревари съотборниците от Алпецин-Декьонинк Яспер Филипсен (Белгия) и Едуард Планкарт (Белгия). Цялата основна група получи времето на победителя - 4 часа, 50 минути и 14 секунди. Въпреки че разлики между отделните състезатели в челото не се получиха, смяна на върха в генералното класиране имаше.

Новият водач е французинът Давид Годю от Групама-ФДЖ, а втори е датчанинът Йонас Вингегор от Висма Лийз а байк. На 8 секунди от тях е италианецът Джулио Чиконе от Лидл-Трек.

Утрешният пети етап от Обиколката на Испания е отборен часовник - 24,1 километра със старт и финал във Фигерес.

Броени дни до началото на Дунав Ултра 2025

Броени дни до началото на Дунав Ултра 2025

  • 26 авг 2025 | 15:44
  • 1096
  • 0
Шампионът на Франция в шосейното колоездене подписа с Инеос

Шампионът на Франция в шосейното колоездене подписа с Инеос

  • 26 авг 2025 | 15:13
  • 579
  • 0
Братя с български произход са големите звезди на домакините на Световното по бадминтон в Париж

Братя с български произход са големите звезди на домакините на Световното по бадминтон в Париж

  • 26 авг 2025 | 13:21
  • 1415
  • 0
Награден фонд на контролното за определяне на състава ни за Световното по щанги

Награден фонд на контролното за определяне на състава ни за Световното по щанги

  • 26 авг 2025 | 13:12
  • 587
  • 0
Чепишева и Попиванова: Имаше притеснение, защото досега не бяхме играли в зала с толкова публика

Чепишева и Попиванова: Имаше притеснение, защото досега не бяхме играли в зала с толкова публика

  • 26 авг 2025 | 03:11
  • 1143
  • 1
Българските състезатели по спортни танци спечелиха три медала на международен турнир в Щутгарт

Българските състезатели по спортни танци спечелиха три медала на международен турнир в Щутгарт

  • 26 авг 2025 | 02:54
  • 1182
  • 0
