Бен Търнър спечели 4-ия етап на "Вуелта"-та, Давид Годю е новият лидер

Британецът Бен Търнър от отбора на Инеос спечели четвъртия етап от Обиколката на Испания, който бе и най-дългият в тазгодишното издание на "Вуелтата" - 206,7 километра от италианския град Суса до френския Войрон.

Това бе и последният ден, в който Обиколката не е на територията на Испания, след като първите три дни се караше изцяло в Италия. Както и в предишните дни, така и днес особено драматични моменти по време на етапа липсваха, а победителят в него стана ясен след масов финален спринт.

В него Търнър успя да изпревари съотборниците от Алпецин-Декьонинк Яспер Филипсен (Белгия) и Едуард Планкарт (Белгия). Цялата основна група получи времето на победителя - 4 часа, 50 минути и 14 секунди. Въпреки че разлики между отделните състезатели в челото не се получиха, смяна на върха в генералното класиране имаше.

Новият водач е французинът Давид Годю от Групама-ФДЖ, а втори е датчанинът Йонас Вингегор от Висма Лийз а байк. На 8 секунди от тях е италианецът Джулио Чиконе от Лидл-Трек.

Утрешният пети етап от Обиколката на Испания е отборен часовник - 24,1 километра със старт и финал във Фигерес.