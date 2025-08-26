Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Налбантова загуби в дебюта си на Световното по бадминтон

Налбантова загуби в дебюта си на Световното по бадминтон

  • 26 авг 2025 | 17:30
  • 133
  • 0
Налбантова загуби в дебюта си на Световното по бадминтон

Двукратната европейска шампионка за девойки Калояна Налбантова допусна поражение при дебюта си на Световно първенство по бадминтон при жените във френската столица Париж.

Българката отстъпи пред петата поставена Пусарла Синдху (Индия) с 21:23, 6:21 за 39 минути.

30-годишната Синдху е олимпийската вицешампионка от Рио 2016, бронзова медалистка от Токио 2020, световна шампионка от 2019 година и двукратна сребърна медалистка от шампионати на планетата.

Налбантова, която страда от вирусно заболяване, започна отлично мача, поведе в резултата, а в края на първия гейм пропусна две възможност да поведе в резултата. Във втория гейм съперничката й доминираше и след 21:6 се класира за втория кръг на шампионата.

Така единствено петкратните европейски шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева продължават участие от националите. Утре сестрите ще играят срещу номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия).

Следвай ни:

Още от Други спортове

Броени дни до началото на Дунав Ултра 2025

Броени дни до началото на Дунав Ултра 2025

  • 26 авг 2025 | 15:44
  • 827
  • 0
Шампионът на Франция в шосейното колоездене подписа с Инеос

Шампионът на Франция в шосейното колоездене подписа с Инеос

  • 26 авг 2025 | 15:13
  • 490
  • 0
Братя с български произход са големите звезди на домакините на Световното по бадминтон в Париж

Братя с български произход са големите звезди на домакините на Световното по бадминтон в Париж

  • 26 авг 2025 | 13:21
  • 1284
  • 0
Награден фонд на контролното за определяне на състава ни за Световното по щанги

Награден фонд на контролното за определяне на състава ни за Световното по щанги

  • 26 авг 2025 | 13:12
  • 550
  • 0
Чепишева и Попиванова: Имаше притеснение, защото досега не бяхме играли в зала с толкова публика

Чепишева и Попиванова: Имаше притеснение, защото досега не бяхме играли в зала с толкова публика

  • 26 авг 2025 | 03:11
  • 1136
  • 1
Българските състезатели по спортни танци спечелиха три медала на международен турнир в Щутгарт

Българските състезатели по спортни танци спечелиха три медала на международен турнир в Щутгарт

  • 26 авг 2025 | 02:54
  • 1172
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

  • 26 авг 2025 | 17:32
  • 2447
  • 5
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 842
  • 0
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 11647
  • 55
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 20382
  • 52
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 4223
  • 5
Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

  • 26 авг 2025 | 14:06
  • 11603
  • 16